Udinese, Makengo: "Col Napoli l'obiettivo è fare punti"

UDINE - Il pareggio maturato in extremis contro la Roma di Mourinho non è ancora stato digerito del tutto in casa Udinese, con i friulani che però sono costretti a guardare a vanti visto l'impegno in casa del Napoli nella prossima sfida di campionato: "Con la Roma è stata una partita splendida dal punto di vista della prestazione - ha sottolineato davanti alle telecamere di Udinese Tv Jean-Victor Makengo, centrocampista bianconero - dell'atteggiamento e della voglia. Certo, l'episodio nel finale fa male, ma adesso ci stiamo concentrando sulla prossima gara: vogliamo andare a prendere punti anche a Napoli. L'aspetto su cui si è concentrato con maggiore attenzione mister Cioffi è quello mentale, che può davvero fare la differenza. Lui spinge tanto e trasmette anche a noi la voglia di vincere, di essere arrabbiati e fare di tutto per i compagni. Questo è un lavoro che il mister fa durante tutta la settimana, non solo la domenica: non si tratta di un dettaglio, ma di qualcosa che fa la differenza. Il mio tiro contro la Roma? Per me era gol, però ha toccato la traversa e la testa del portiere ed è uscito. Nei due anni trascorsi qui sono cresciuto molto, soprattutto a livello di personalità: ora mi prendo le mie responsabilità e gioco con più scioltezza. In ogni caso, ora dobbiamo pensare solo a continuare a fare bene. Il prossimo passo per fare il salto di qualità sta nel chiudere prima le partite, andando magari sul 2-0. Noi prepariamo e giochiamo le partite per fare punti e questo vale anche per la partita contro il Napoli".