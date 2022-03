Udinese, Perez salta il Napoli: distorsione alla caviglia

UDINE - La distorsione alla caviglia rimediata contro la Roma impedirà a Nehuen Perez di far parte della sfida che attende l'Udinese in casa del Napoli. Lo staff medico friulano ha provato a stringere i tempi per recuperare l'argentino classe 2000 in tempo per la gara del Maradona in programma sabato pomeriggio, ma con tutta probabilità il numero 2 bianconero dovà dare forfeit, vedendo a rischio anche la sua convocazione in Nazionale. Al suo posto il tecnico friulano Gabriele Cioffi dovrebbe dare fiducia a Zeegelaar, con capitan Nuytinck ancora in panchina e Pablo Mari al centro della difesa. In attacco ancora fiducia alla coppia Beto-Deulofeu, visto che Success fatica ancora a recuperare la forma migliore. A centrocampo pronto il rientro di Walace che, scontata la squalifica, tornerà a guidare la mediana bianconera.