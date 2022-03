Udinese, Cioffi dopo il Napoli: "Gestito male l'inizio di ripresa"

NAPOLI - "Ad inizio ripresa non mi è piaciuto l'atteggiamento nei primi 10 minuti, siamo stati troppo passivi. Ma è cercare il pelo nell'uovo: abbiamo corso e giocato e dobbiamo ripartire da questo". Lo ha dichiarato Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, dopo la gara con il Napoli, a Dazn: "L'atteggiamento offensivo è in relazione alle caratterstiche dei giocatori. Sarebbe sbagliato tarpargli le ali per un aspetto tattico. Bisogna rispettare le grandi, ma noi dobbiamo giocarci la nostra partita. Tutto quello che è offensivo e difensivo nasce dall'attacco: devo fargli i complimenti anche dopo aver perso. Non aver fatto il secondo gol è un rammarico, ma il vero rammarico è aver gestito male l'inizio di secondo tempo. Il Napoli non ha cambiato modo di giocare. Bisogna essere positivi, lavorare sodo e, dopo la sosta, attendere il Cagliari".