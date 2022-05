Cioffi: "Udinese, col Sassuolo un buon punto. Soddisfatto dei miei ragazzi"

REGGIO EMILIA - Un punto per l'Udinese al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il tecnico bianconero Gabriele Cioffi ha commentato ai microfoni di Dazn l'1-1. "Sono soddisfatto per la prestazione. I ragazzi mi sono piaciuti: forse un po' sfrontati nel primo tempo, ma chi è entrato ha fatto bene. Quando trovi un'identità e sicurezze è giusto crederci, anche nelle difficoltà. Siamo andati sotto ma non è cambiato niente, non ci siamo snaturati. Il risultato poteva essere molto largo 4-4 o 5-4 per una delle due. Credo che è un buon punto per entrambe, non sazia la volontà di vincere e ci fa compiere un altro passetto in avanti. Paragone con Guidolin? Mi fa piacere il paragone ma lo trovo irriverente per Guidolin. Ne riparleremo quando avrò dieci anni di carriera. Sentivo di poter essere confermato? Lo volevo ed è successo, sono stato bravo e fortunato".