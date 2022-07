Udinese-Qatar 1-2: sconfitta contro gli asiatici in Austria

LIENZ (Austria) - Nel ritiro austriaco di Lienz l'Udinese di Sottil affronta in amichevole il Qatar a porte chiuse. La Nazionale asiativa passa in vantaggio al 25' con Ali Almoez su rigore concesso per fallo di Masina. Al 29' i friulani pareggiano i conti con il colpo di testa vincente di Benkovic su calcio d'angolo battuto da Samardzic. Torna in vantaggio il Qatar con il gol di Homam Ahmed al 40'. Nel secondo tempo grande protagonista Silvestri con una doppia parata su Khoukhi e Correia. L'estremo difensore bianconero tiene in partita i suoi compagni con altre parate. All'81 il Tucu Pereyra sfiora il pareggio su imbeccata di Pussetto. L'Udinese non riesce a trovare la seconda rete ed esce sconfitta (2-1) contro il Qatar.