Udinese, giallo Ehizibue. Parla il direttore sportivo del Colonia

Le visite mediche, prima della firma sul contratto e l’annuncio ufficiale. Era tutto pronto per il passaggio di Ehizibue all’Udinese, ma l’esterno classe ’95 ha deciso di prendersi del tempo per riflettere. Così, dopo il blitz italiano, oggi si è allenato regolarmente con il Colonia. "Aveva un giorno libero e quando i calciatori sono free possono fare quello che vogliono, anche viaggiare - la spiegazione del direttore sportivo del club tedesco, Keller -. Ecco, Kingsley ci ha chiesto se poteva vedere il posto e noi lo abbiamo autorizzato. Adesso non c’è altro da aggiungere perché oggi non ci sono stati nuovi contatti”. Anni fa il calciatore rifiutò il trasferimento al Genoa giustificandolo in maniera singolare come una conseguenza di “un’indicazione divina”. Chissà se anche in questo caso l'esterno chiamerà in gioco le stelle...