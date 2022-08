Ehizibue: "Grazie Udinese per l'opportunità. Non vedo l'ora di iniziare"

UDINE - Un esterno duttile e con esperienza internazionale: all'Udinese l'ultimo arrivato è il nigeriano Kingsley Ehizibue. Ecco le sue prime parole ai canali ufficiali del club bianconero: "Sono molto molto felice ed eccitato di essere qui. Devo dire grazie all'Udinese per questa possibilità, sono arrivato in un grande club e non vedo l'ora di iniziare. Non ho parlato ancora con i nuovi compagni i ma sono felicissimo e non vedo l'ora di incontrarli. Li conosco perché alcuni miei ex compagni hanno giocato con alcuni di loro e sono molto entusiasta di conoscerli. Sono pronto per giocare, voglio portare il mio contributo alla squadra, voglio iniziare subito. Ho visto le prime partite, abbiamo una grande squadra".