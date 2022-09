Udinese, Sottil: "Vittoria da squadra matura. Samardzic? Grandi qualità"

REGGIO EMILIA - "Vittoria meritata, da squadra matura, anche se non siamo partiti come al solito, non siamo stati brillanti come in altre occasioni, ma la settimana è stata particolare, abbiamo dovuto gestire alcuni giocatori". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, a Dazn dopo il successo sul Sassuolo: "Abbiamo subìto poco, siamo stati puniti dopo una nostra brutta uscita e una transizione ben fatta del Sassuolo. Dopo l'espulsione è stato un monologo da parte nostra, ma queste sono gare mai semplici da vincere. Abbiamo dimostrato di essere cresciuti nella lettura delle partite, chi è entrato si è fatto trovare pronto. A mio avviso la vittoria è meritata, guardo con occhi soddisfatti la classifica, ma resto coi piedi per terra. Abbiamo stima, consapevolezza e pensiamo all'Inter. Samardzic? Lo ritengo una mezzala-trequartista, ha qualità importanti e anche oggi con le giocate lo ha dimostrato".