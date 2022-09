UDINE - Nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, in mattinata l'Udinese è sceso in campo per un'amichevole contro la formazione Primavera, imponendosi 10-0. In evidenza il macedone Nestorovski (una rete su rigore) e Beto con una tripletta a testa, quindi le reti di Ehizibue, Arslan e Russo e l'autogol di Nuredini.