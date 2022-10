Udinese, Sottil: "I gol arriveranno anche per Deulofeu. A Verona affamati"

UDINE - "Abbiamo lavorato bene, sopperendo al numero con allenamenti specifici e concentrandoci su alcuni aspetti importanti. I ragazzi hanno lavorato con grande intensità e hanno giocato due partite, utili per dare minutaggio a tutti. Sono stati degli ottimi 15 giorni". Così il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil in vista del match contro il Verona. "È stato importante che nessuno dei nazionali si sia infortunato e che tutti abiano partecipato alle gare e quindi non hanno interrotto il ritmo partita. Sono rientrati in ottime condizioni e pronti per questa partita". Poi il tecnico bianconero si concentra sul derby contro il Verona: "Giochiamo e pensiamo partita per partita senza sentire nessuna pressione. Siamo consapevoli delle nostre forze, della capacità della squadra, che ha fatto dele cose straordinarie, ma fa parte del passato. Quello che conta è vivere il presente. Andremo a Verona su un campo sicuramente tosto, è un derby e arriveranno tanti nostri tifosi. Dobbiamo essere concentrati solo a far bene quello che abbiamo preparato in questi giorni e avere la giusta cattiveria agonistica. Dubbi di formazione? Ho già in testa l'11 titolare, anche se i ragazzi mi hanno messo in grande difficoltà e gli faccio i complimenti. Mi hanno dimostrato di essere sempre all'altezza, chi inizia e chi subentra, ed è la parte principale della nostra identità e la nostra forza. Deulofeu? Lo vedo serenissimo, chiaramente dentro di lui ci sta che essendo un attaccante puro abbia questa sofferenza per non aver trovato il gol, ma è un grandissimo campione e si allena a 200 chilometri orari. È molto dentro il progetto Udinese e tutti i giorni spinge come un matto. Arriveranno anche i gol e saranno tanti, ne sono certo”.