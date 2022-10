Udinese, Deulofeu: "Che orgoglio lottare per questa maglia"

UDINE - "Sono felicissimo di essere rimasto a Udine e di indossare questa maglia". Parole e musica dell'attaccante dell'Udinese Gerard Deloufeu, in un'intervista rilasciata al mensile del club friulano. "Non posso prevedere l'andamento della stagione -ha proseguito lo spagnolo- ma lavoriamo per raggiungere obiettivi importanti. Quando sei orgoglioso di giocare per una squadra le cose importanti arrivano. Lo stesso vale per i miei compagni, che sentono l'attaccamento alla maglia e questo fa la differenza".