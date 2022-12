Udinese, lavoro in gruppo per Udogie e Makengo

UDINE - Continuano gli allenamenti al Centro Sportivo "Dino Bruseschi" per l'Udinese. Gli uomini di Andrea Sottil hanno svolto una seduta mattutina in vista dell'amichevole in programma sabato contro gli spagnoli dell'Athletic Bilbao. Tornano ad allenarsi in gruppo Udogie e Makengo. Questo il report odierno pubblicato sul sito ufficiale del club friulano: "Allenamento mattutino quest'oggi per i bianconeri in preparazione dell'amichevole di sabato. Mister Sottil ha accolto pienamente in gruppo Makengo e Udogie che hanno smaltito i rispettivi problemi e lavorato per tutta la seduta insieme ai compagni. Il programma odierno è stato caratterizzato da esercitazioni tecniche, finalizzazione e conslusioni. Domattina una nuova seduta".