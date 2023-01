UDINE - Apre Baldanzi per gli ospiti in avvio di gara, pareggia Pereyra (che nel primo tempo aveva colpito un palo) nella seconda frazione di gioco: Udinese-Empoli si chiude con il punteggio di 1-1, con i toscani rimasti in inferiorità numerica nel corso della ripresa per l'espulsione di Akpa Akpro per somma di ammonizioni al 79' (dopo il pareggio dell'Udinese). Nel prossimo turno la squadra di Sottil affronterà la Juventus in trasferta, mentre l'Empoli ospiterà la Lazio.