Udinese, Marino contro la Lazio: "Hanno condizionato l'arbitro!"

UDINE - Pierpaolo Marino non ci sta dopo la sconfitta subita contro la Lazio con il rigore di Immobile. Il direttore tecnico dei friulani, a Dazn, parla a ruota libera e racconta quello accaduto alla Dacia Arena: "Siamo arrabbiati, inferociti. Una gara che era in bilico, in equilibrio, è stata decisa da un rigore concesso per una chiara simulazione di Immobile. Il rigore non esiste nei canoni, nei regolamenti. Ci dispiace che tra arbitro in campo e Var non s'è riuscito a correggere l'errore".