Pereyra: "L'Udinese è casa mia anche se le coppe..."

El Tucu torna in serie A , dopo l'addio di giugno all' Udinese . Roberto Pereyra si "riveste" di bianconero, siglando un nuovo contratto con i friulani. Ecco le sue parole: "Rivedere i compagni e il mister è stato molto bello, una sensazione fantastica. Mi hanno espresso tutti grandissimo affetto e sono felice. Si è parlato di tante squadre in questa sessione di mercato, ma erano solo chiacchiere, anche se c'erano diverse situazioni, ma io qui mi sento a casa e pure la mia famiglia".

Pereyra: "Mi sono affidato a persone che non hanno lavorato bene"

"I soldi -continua l'argentino- non sono mai stati un problema, ho fatto una scelta per la felicità . Mi sono affidato a persone che non hanno lavorato bene e ho sbagliato. Ammetto pure che inizialmente volevo giocare le coppe europe, poi però ho parlato col presidente esprimendogli la mia volontà di tornare all'Udinese. Ora -conclude- penso solo a concentrarmi e a lavorare per il bene della squadra".