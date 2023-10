Udinese, è Cioffi il nuovo allenatore dei friulani

UDINE - Il cambio era nell’aria, e dopo aver ufficializzato l’esonero del proprio tecnico Andrea Sottil, la società ha annunciato oggi il nuovo allenatore. Il terz’ultimo posto in classifica ha spinto i dirigenti friulani alla mossa decisiva: del resto, i tre soli punti conquistati nelle ultime cinque partite rappresentano un campanello d’allarme che non può non essere ascoltato. L’Udinese è l’unica formazione di Serie A insieme a Salernitana e Cagliari - rispettivamente penultima e ultima in classifica - a non aver ancora vinto una partita in questa stagione.