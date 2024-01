Cioffi punge la Lazio: "Per la Champions tifo Roma"

UDINE - Grazie al gol di Vecino nella seconda parte del secondo tempo la Lazio passa a Udine 2-1 e strappa punti fondamentali per la corsa alla Champions, approfittando soprattutto dello stop di Fiorentina e Napoli e del pari di Bologna, Roma e Atalanta. Nel post gara l'allenatore dell'Udinese, Gabriele Cioffi, si è lasciato andare ad una battuta anti-Lazio e pro Roma: "Champions? Tifo Roma. Ovviamente si scherza (ride, ndr). La Lazio è squadra sorniona, le trame che la Lazio è abituata a fare oggi non le ho viste ed è merito nostro, poi con due tiri la vince, hanno giocatori di grande qualità, in corsa Champions? Non vedo perchè no", ha spiegato nella conferenza stampa dopo la partita.