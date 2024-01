Cori razzisti a Maignan, individuato un tifoso dell'Udinese: decisivo un video sui social

C'è un primo indagato per le offese razziste contro Mike Maignan durante la sfida di campionato di sabato sera tra Udinese e Milan. Si tratta di un tifoso dell'Udinese riconosciuto attraverso la visione di uno dei tantissimi video postati sui social network da altri tifosi dei friulani durante e subito dopo la fine della partita. In questi minuti è in corso l'identificazione della persona indagata che occupava le file più basse della curva.