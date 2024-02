Udinese, Deulofeu shock: "Potrei non giocare più"

Rivelazioni scioccanti quelle di Deulofeu, effettuate nel corso di una diretta Twitch al canale Jijantes. L'attaccante dell'Udinese è fuori da circa un anno e mezzo, da quando si è infortunato in occasione della trasferta di Napoli. Successivamente si è sottoposto a un intervento al ginocchio da cui non si è mai ripreso: "Sto provando a recuperare in tutti i modi, ma ho accettato l'idea che io possa anche non riprendermi. Da diversi mesi so che potrei non giocare mai più".