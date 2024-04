Udinese, Cioffi: "Ecco cosa mi aspetto dalla Roma di De Rossi"

La Roma è reduce dalle importanti vittorie conquistate contro Lazio e Milan tra Serie A ed Europa League. Domani i giallorossi cercheranno di dare continuità al buon momento contro l'Udinese . La squadra friuliana è alla ricerca di punti per centrare quanto prima la salvezza . In conferenza stampa, il tecnico Cioffi ha presentato così l'incontro: “Si riparte con la consapevolezza e non pensando, perché se pensi troppo puoi trovare la scusa per non fare".

Cosa ha detto Cioffi sulla Roma?

“Sapevamo che l’Inter sarebbe venuta rispettandoci, la Roma farà lo stesso. Con Mourinho la squadra era più diretta e faceva molta densità difensiva, con De Rossi ha ritrovato fitte trame di gioco – argomenta Cioffi – Mi aspetto facciano un turnover relativo, nonostante il ritorno dei quarti di Europa League col Milan e poi la gara importante col Bologna”. Dopo la breve analisi sui giallorossi l’allenatore guarda ai suoi ragazzi e ci tiene a sottolineare che “siamo una squadra che deve mantenere equilibrio durante i 100 minuti, qualche volta la voglia di vincere e convincere ci fa giocare su terreni che non ci appartengono”. La gara con l’Inter “ci ha dato consapevolezze e ripartiremo da quella per la fine della stagione. Ho sentito forte i nostri tifosi, e se l’ho fatto io i ragazzi hanno percepito il loro supporto ancora di più”.

Cioffi e i dubbi di formazione

“Joao Ferreira può giocare in più ruoli, è un ragazzo intelligente con grandi qualità che può far bene sia nel triangolo difensivo che più avanzato. La coppia Oier Zarraga-Walace è un’opzione. Siamo rimasti in pochi ma buoni, come si dice, e chi dovrà fare gli straordinari li farà”. Keinan Davis non sarà disponibile e nemmeno Brenner, “che ha perso dieci giorni per motivi familiari. Gli abbiamo preparato un programma per riaverlo col Verona”. Isaac Success, rassicura il mister, “sta bene, ha fatto una bellissima settimana”.