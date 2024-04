Cannavaro diretta: la conferenza stampa di presentazione del tecnico dell'Udinese LIVE

Tutto pronto per la conferenza stampa di Fabio Cannavaro come nuovo allenatore dell'Udinese. Il tecnico ex Benevento ha preso il posto di Cioffi e guiderà la squadra bianconera per le prossime gare con l'obiettivo salvezza nel mirino. Appuntamento con la stampa alle ore 13.

14:12

Cannavaro: "Dobbiamo fare la corsa su noi stessi"

"La Roma viene qui a giocarsi la partita per vincere in venti minuti. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, guardando gli altri rischi di bruciarti. Abbiamo tanto lavoro da fare e spero di vedere passione allo stadio"

14:10

Cannavaro: "Io sono affezionato al 4-3-3"

"Io sono sempre stato affezionato al 4-3-3, poi ci sono situazioni in cui devi cambiare e leggere le situazione. Questa è una squadra che può fare più modul, in fase di possesso e di non possesso. "Le assenze sono importanti, io pretendo il massimo da tutti".

14:09

Cannavaro: "Non possiamo aspettare gli scontri diretti

"Paradossalmente è più facile giocare contro squadre che giocano a calcio, senza dimenticarsi delle motivazioni, che devono essere triple contro Lecce, Empoli e Frosinone. Ma noi dobbiamo fare quello che ci interessa già dalla Roma, non aspettare gli scontri diretti".

14:05

Cannavaro "Spero di aver preso un pezzettino da tutti gli allenatori che ho avuto in carriera"

"Oggi vorrei parlare in maniera individuale con tutti, quando arrivi in un contesto nuovo con poco tempo per lavorare il fatto di poter comunicare è importante. Lippi e Capello erano dei fenomeni sotto il profilo della gestione avevano l'ambizione di vincere sempre. Io spero di aver preso un pezzettino da tutti gli allenatori che ho avuto in carriera. Oggi tutti pensiamo alla tecnica e alla tattica, ma questi sono ragazzi: a volte ci vuole la carota, altre il bastone. La gestione del gruppo è la cosa più complicata"

14:02

Cannavaro "Mi hanno scritto Di Natale, Quagliarella e Floro Flores"

"Mi hanno scritto Di Natale, Quagliarella e Floro Flores. Tanti napoletani sono passati da qui, spero di lasciare lo stesso segno che hanno fatto loro. La squadra non l'ho mai vista dal vivo, poi io mi baso sugli allenamenti. Chiaro che Samardzic sia il giocatore da cui la gente si aspetta di più... Il tempo è poco, quindi dobbiamo concentrarci sulle cose più importanti, più che singolo dobbiamo parlare di collettivo. Per venire fuori da questa situazione non possiamo pensarla in modo individuale"

13:58

Cannavaro: "Partita contro il Napoli? ll calcio ti regala emozioni"

"Match contro il Napoli? Il calcio è bello perchè ti regala emozioni, ti fa incontrare vecchi amici e il tuo passato. Ma la cosa più importante siamo noi. La squadra ha subito poco perché era spesso sotto la linea della palla, noi dobbiamo alzare il baricentro e cercae certezze in fase offensiva".

14:01

Cannavaro: "Pinzi? Ho accettato senza problemi"

"Pinzi? Ovunque sono andato ho chiesto collaboratori locali per accorciare i tempi di adattamento. Io ho accettato senza problemi". Anche Balzaretti lo ha sottolineato: "Conosce l'ambiente e permette l'integrazione rapida nell'ambiente".

13:56

Cannavaro: "Trentanni in Serie A sono importanti"

"I giocatori quando vengono qui vedono le maglie dei calciatori passati e trentanni in prima divisione sono importanti. Da calciatore quando venivo qui lo percepivo, la prima cosa da fare quando si entra in un nuovo club è capirne la storia".

13:54

Cannavaro: "Serve alzare l'asticella dell'attenzione"

"Serve alzare l'asticella dell'attenzione e della fame per portare il risultato a casa, quando non lo fai è soprattutto per un aspetto mentale. Oggi i giocatori sono super controllati e dobbiamo lavorare su quello".

13:51

Cannavaro: "Dobbiamo fare di più qui tutti quanti"

"La storia della squadra incide nella scelta, ma sono quelle cose che non ci pensi anche. Questa squadra ha avuto tanti problemi quest'anno, ma c'è anche tanta qualità che fa ben sperare. Questo non mi ha fatto pensare a niente e come ho detto ai giocatori, se aspettiamo partita per partita di gestire il risultato senza subire gol non ce la facciamo. Dobbiamo fare di più tutti quanti".

13:48

Cannavaro: "Ho visto tanta paura nella squadra"

Le prime parole di Cannavaro: "Grazie a dirigenti per le belle parole e alla società, ringrazio anche Cioffi che ho sentito ieri sera. Oltre alla tanta voglia ci sono le difficoltà. Ci sono tanti ragazzi che parlano lingue diverse, fondamentale è la comunicazione. Nel calcio c'è una lingua unica e nell'ultime partite ho visto un po' di paura, e la paura fa brutti scherzi. L'aspetto psicologico è fondamentale, serve far tirare su la testa ai giocatori, fargli capire la storia del club e la tifoseria che gli sta dietro".

13:45

Balzaretti: "Cannavaro scelta mirata"

Anche il direttore sportivo Federico Balzaretti è intervenuto:"Cannavaro scelta mirata per quello che può rappresentare per i ragazzi. Conosceva la squadra e sa come e dove interventire. Sappiamo le qualità che ha livello di carisma ed esperienza, ma siamo convinti di quello che può portare in termini di idee e concetti. Nelle ultime cinque battaglie servirà compattezza, per i ragazzi e il mister, facciamo in modo che in casa ci sia il fuoco per salvarci tutti insieme".

13:40

Collavino: "Cannavaro non ha bisogno di presentazioni"

La conferenza si apre con le parole del dg Collavino: "Cannavaro non ha bisogno di presentazioni, l'abbiamo scelto per le sue capacità tecniche oltre che per la sua grande motivazione. Gli affidiamo la squadra in una situazione non semplice, ma non insuperabile. Permettetemi di ringraziare mister Cioffi con cui abbiamo condiviso un percorso tortuoso e in salita."

13:35

La media punti di Cannavaro al Benevento

Nell'ultima esperienza al Benevento. Cannavaro ha raccolto una media punti di 0,94 a partita, frutto di tre vittorie, sette pareggi e sette sconfitte.

13:20

L'ultima panchina di Cannavaro

L'ultimo gettone in panchina di Cannavaro risale al 4 febbraio 2023 in Serie B: in quel caso era il tecnico del Benevento e perso 2-1 in casa contro il Venezia

13:05

Cannavaro, esordio giovedì contro la Roma

Il nuovo tecnico dell'Udinese esordirà nel recupero del match contro la Roma, in cui si dovranno giocare i restanti venti minuti della gara dopo la sospensione dello scorso 14 aprile a causa del malore di N'Dicka.

12:47

Ufficializzato lo staff di Cannavaro

Nel comunicato, l'Udinese ha reso noto anche il nuovo staff tecnico: "Mister Cannavaro sarà accompagnato da suo fratello Paolo come allenatore in seconda e da Francesco Troise come collaboratore tecnico. Inoltre, è con grandissimo piacere che la famiglia bianconera riaccoglie una leggenda dell’Udinese come Giampiero Pinzi".

12:40

Cannavaro all'Udinese: il comunicato

Questo il comunicato ufficiale del club: "È Fabio Cannavaro il nuovo allenatore bianconero. Udinese Calcio è lieta di accogliere il campione del mondo e Pallone d’Oro 2006 che guiderà la squadra fino al termine della stagione sportiva. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Non occorre richiamare le gesta sul campo di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano, Cannavaro è un giovane e preparato allenatore di statura internazionale che ha già avuto modo di provare le sue capacità anche all’estero. Il club ha individuato nella sua esperienza di campo e tecnica e nella sua leadership indiscussa la figura idonea a condurre la squadra all’obiettivo della salvezza".

12:33

Cannavaro, il primo allenamento

Cannavaro mette nel mirino la Roma. L'esordio il 25 aprile per la parte finale della gara contro i giallorossi. Ecco i primi scatti in allenamento: