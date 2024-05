Udinese-Napoli, l'emozione di Cannavaro: la sua frase in conferenza

Quella di lunedì contro il Napoli sarà una gara speciale per Fabio Cannavaro. La prima volta in Serie A da tecnico contro la sua squadra del cuore, quella in cui è cresciuto. L'allenatore dell'Udinese ha raccontato le sue emozioni in conferenza stampa: "Sono napoletano e tifoso del Napoli, giocarci contro è qualcosa di molto emozionante, però abbiamo un obiettivo importante come Udinese. Per questa partita devo pensare a essere lucido e a quello che è il meglio per i bianconeri. Anche lo staff è costituito da tanti napoletani, ma tutti pensano solo al bene della nostra squadra".