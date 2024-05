La Roma decide la lotta salvezza: la frase di Cannavaro in conferenza

Le parole di Cannavaro

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Un punto in più per noi e due punti in meno alla Roma in quei venti minuti così particolari: speriamo che non pesino e che restino un ricordo. Penso che la Roma farà la sua partita, poi è normale che se qualcuno vuole mettere pressione dopo Empoli lo può fare. Penso che i giocatori della Roma andranno là a giocarsela, nessuno vuole andare in campo per perdere. Sono sereno, ma non mi fido di nessuno e quindi devo far capire ai giocatori che dobbiamo pensare a noi stessi".

Lo striscione dei tifosi

Nel frattempo a Trigoria è spuntato uno striscione dei tifosi giallorossi: "Vinci per noi e per gli amici friulani". Infatti i supperter del "Gruppo Quadraro" sono gemellati con quelli dell'Udinese e una vittoria della Roma contro l'Empoli salverebbe automaticamente la squadra di Cannavaro.