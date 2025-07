Udinese, Okoye squalificato per due mesi: la sanzione del Tribunale Federale Nazionale

Okoye squalificato: rientro previsto a ottobre

Il 25enne portiere nativo di Dusseldorf, attualmente impegnato nel ritiro friuliano a Lienz (Austria), non potrà scendere in campo dal prossimo 18 agosto: salterà il match d’esordio della squadra di Runjaic in Coppa Italia (con la Carrarese al 'Bluenergy Stadium', ndr) e le prime sei giornate di Serie A. Okoye potrà tornare in campo nel settimo turno di campionato (18-19 ottobre) quando Thauvin e compagni saranno impegnati nella trasferta dello stadio 'Zini' contro la neopromossa Cremonese.