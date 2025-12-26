Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
Runjaic prima di Udinese-Lazio: "Ci aspettiamo tutti una cosa dopo la sconfitta con la Fiorentina"© Getty Images

L'allenatore dei bianconeri ha presentato la gara contro i biancocelesti: "Non si possono prendere cinque gol e in quel modo"
Udinese

"Si può perdere giocando in dieci ma bisogna almeno provare a fare la prestazione, che invece è stata brutta. Vogliamo riscattarci contro la Lazio, ci aspettiamo tutti una reazione positiva dopo la sconfitta di Firenze. Non è possibile che una squadra cambi volto così tra Napoli e Fiorentina, ma sappiamo che gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita". Così Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia di Udinese-Lazio.

Runjaic: "Non si può perdere prendendo cinque gol e in quel modo"

L'allenatore dei bianconeri ha poi aggiunto: "Non si può perdere prendendo cinque gol e in quel modo. Eravamo reduci da una bella prestazione e dobbiamo essere quella squadra lì, non posso garantire il risultato, ma possiamo fare molto meglio in termini di atteggiamento davanti ai nostri tifosi, il cui supporto non è mai mancato. Il lato bello del calcio è che dopo pochi giorni puoi provare a rifarti da una sconfitta. Abbiamo analizzato l'avversario e anche parlato del fatto che si può vincere anche in dieci, non bisogna mollare. Dopo aver perso contro di noi, il Napoli ha reagito vincendo la Supercoppa, questa è la differenza tra una squadra come la nostra e una grande squadra, che mantiene alto il livello delle prestazioni e reagisce così alle sconfitte. Non parlerò molto della formazione, a Firenze ho fatto subentrare dei ragazzi e mi aspetto un contributo. Kamara è un giocatore d'esperienza, importante per noi, questo è fuori di dubbio, ma non so dire se sarà titolare".

Runjaic prima di Udinese-Lazio: "Dobbiamo ridurre al minimo gli errori individuali"

In porta non ci sarà Okoye, squalificato: "Abbiamo commesso diversi errori individuali anche in porta quest'anno. Nel mondo dello sport capitano gli errori, ma dobbiamo ridurli al minimo. Il rosso di Okoye a Firenze ha cambiato la partita, non è una scusa ma è comunque un dato di fatto. Abbiamo subito un'espulsione evitabile e la dinamica della partita è cambiata. Sapevamo di trovare una Fiorentina in difficoltà, hanno raccolto la prima vittoria del campionato contro di noi sfruttando l'episodio per portare la gara dalla loro parte. Ed è un discorso che non riguarda solo i portieri, ma anche i giocatori di movimento, nella gestione del pallone, nell'attenzione messa nella fase difensiva. Vogliamo evitare e ridurre questi errori al minimo. Ci sono ancora tre gare per chiudere il girone d'andata con risultati positivi: possiamo migliorare ulteriormente la nostra posizione".

