Udinese-Roma, la cucina di Alessandro Pipero special guest del prepartita

La Roma gourmet di Alessandro Pipero in President Club e in Sky Box

Per il menu di Udinese-Roma, Emanuele Scarello ha invitato uno dei grandi nomi della ristorazione della Capitale. Pipero Roma - una Stella Michelin e due Forchette del Gambero Rosso - porta il nome del suo patron Alessandro Pipero. Ai fornelli, Ciro Scamardella - cuoco campano non ancora quarantenne - autore di piatti moderni e creativi nelle cui proposte vi è una continua ricerca dell’equilibrio e del cromatismo delle presentazioni. Ancora una volta, insieme a un grande evento sportivo, in President Club e Sky Box potremo condividere un prepartita ricco di raffinate suggestioni gourmand.

Questo evento fa parte della serie Agli Amici and Guests che Emanuele Scarello ha ideato per portare in President Club e Sky Box alcuni dei più importanti chef italiani in occasione dei big match.

Udinese-Roma, lunedì 2 febbraio 2026, Bluenergy Stadium | Orario della cena: prepartita dalle 19:15 alle 20:45.