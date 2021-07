VENEZIA - Il Venezia, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito (con diritto di riscatto), del centrocampista islandese, classe 2003, Kristofer Jonsson, proveniente dal Valur Reykjavík. Tale arrivo nel club veneto (neopromosso in Serie A dopo 19 anni dopo) diviene la mossa successiva all'acquisto di Tanner Tessman, giunto dal Dallas FC e dall'MLS con un contratto quadriennale e fino al 2025.