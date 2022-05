Venezia, Soncin: "Vogliamo evitare l'ultimo posto"

VENEZIA- Andrea Soncin ha parlato in conferenza stampa nell'anti-vigilia di Venezia-Cagliari. "Una mancata riconferma fa parte del gioco. Sono qui per fare il bene del Venezia, non per me stesso. Mi da fastidio come vengono messe in piedi certe voci". Continua il tecnico: "Affrontiamo una squadra che ha un grande bisogno di punti, ma noi ci siamo posti l'obiettivo di evitare l'ultimo posto e di chiudere bene davanti ai nostri tifosi. Tanti rimpianti nel corso della stagione, ma dobbiamo almeno finire degnamente".