Venezia, ufficiale l'acquisto di Kofod Andersen

VENEZIA- Il Venezia ha annunciato il primo acquisto per il prossimo campionato di Serie B. Si tratta del ventitreenne Magnus Kofod Andersen, centrocampista in arrivo dal Nordsjælland, club della Superliga danese. Andersen, nazionale danese U21, ha sottoscritto un accordo triennale con opzione per il quarto anno. In carriera, dopo l'esperienza nelle giovanili del Nordsjælland, Andersen si è imposto in prima squadra all'età di 18 anni, nella stagione 2017/18, con 31 presenze nella massima serie danese. Nelle ultime cinque stagioni, Andersen ha totalizzato 171 presenze con 7 gol, nonché 11 presenze in tutte le competizioni nazionali, aiutando il Nordsjælland a raggiungere il terzo posto nella Superliga proprio nella sua stagione d’esordio.