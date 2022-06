Venezia, Niederaurer: "Javorcic leader. E' l'uomo giusto per ripartire"

VENEZIA - Il Venezia ha ufficializzato Ivan Javorcic come nuovo allenatore della prima squadra. Il croato ha firmato un contratto triennale, ed è reduce dalla storica promozione in Serie B col Sudtirol, finendo in testa alla classifica del Girone A di Serie C, con 27 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte e appena 9 gol subiti in 38 partite - il miglior bilancio difensivo d'Europa in un campionato professionistico nel corso della passata stagione. "Siamo molto contenti che Ivan si unisca al club come nostro prossimo allenatore. Ha esperienza nel calcio italiano e un percorso di successo. Soprattutto, Ivan ha la qualità di leader che cerchiamo in un allenatore - ha dichiarato il presidente del Venezia Duncan Niederauer -. Ha una mentalità strategica ed è profondamente preparato in ogni aspetto del ruolo che ricopre. Ivan è aperto a nuove idee, si aspetta molto dai suoi giocatori e il suo stile di comunicazione è assolutamente trasparente. E' l'uomo giusto e non vediamo l'ora di collaborare con lui per portare il Venezia verso il futuro".