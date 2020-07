Juric: "Con il Genoa sarà emozionante, ma penso al Verona"

VERONA - L'ultima in casa del Verona contro la Spal è un successo. Netta vittoria (3-0) dei gialloblù, che Ivan Juric ha commentato ai microfoni di Sky Sport. "Arrivare davanti al Sassuolo per noi sarebbe come uno scudetto, ma non è un assillo. Ci siamo rafforzati a livello di scouting per sostituire gente forte come Rrahmani, Amrabat e Kumbulla, non sarà facile ma ci proveremo. In questa stagione siamo cresciuti, il presidente ci ha dato la disponibilità per crescere ancora e Tony D'Amico lavora sodo ed è fantastico". L'attenzione poi si sposta alla prossima gara, l'ultima di campionato, che vedrà il Verona "arbitro" della salvezza del "suo" Genoa: "Mi interessa la mia squadra, andremo là per fare una grande partita, nonostante il Genoa per me ha voluto dire tanto a livello di sentimenti ed emozioni, anche se non sono riuscito ad esprimermi come allenatore".

VERONA-SPAL 3-0: LA CRONACA