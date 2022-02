Verona, Tudor: "Obiettivo raggiunto. Ora non molliamo: voglio vincere ancora"

VERONA - Al termine della vittoria casalinga contro il Venezia, Igor Tudor tecnico del Verona, ha fatto la sua disamina ai microfoni di Dazn. "Ho visto un bel Verona. Siamo una squadra forte che ha raggiunto la salvezza e sono contento, questo era l'unico vero obiettivo nostro. Fa piacere aver raggiunto l'obiettivo così in anticipo, è stata una bella gara decisa dalla tripletta di un giocatore importante, siamo contenti perché non faceva gol da un po’ e si merita il meglio. Obiettivo? Provare a vincere il più possibile. Abbraccio a Simeone sul terzo gol? A me è piaciuto più l’abbraccio di squadra, dovreste conoscerlo per capire che persona è. Poi è un giocatore forte, è solo questione di momenti. Si è allenato bene in settimana, era sorridente anche oggi. Ha fatto grandi cose anche prima dei gol, sono stati bravi anche i suoi compagni. Lasagna gli ha fatto un grande assis. Barak? Ha avuto questo problema dall’inizio è da valutare bene di cosa si tratta. Mi sembra l’anca, ma non posso dirlo con precisione".