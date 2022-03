Verona, Tudor: "Nelle difficoltà bisogna dare ancora di più"

VERONA - Oltre alla difficoltà dell'avversario, l'Empoli, il Verona dovrà far fronte anche all'emergenza infortuni nella prossima sfida di campionato: "C'è da inventarsi qualcosa - ammette in conferenza stampa il tecnico gialloblù Igor Tudor - visto che abbiamo recuperato pochi elementi. È una situazione un po' particolare, siamo di fatto in emergenza. Dobbiamo accettarlo, preparando la partita senza scuse. Il mio modo di vedere lo sport sin da quando giocavo è che nei momenti difficili bisogna dare di più. Ho avuto la fortuna di giocare con i più forti, come Zidane, ed ho capito che si esaltavano nelle problematiche. Un atleta è sempre un atleta, il modo di vivere il calcio a tutti i livelli deve essere questo. Penso di allenare giocatori forti che ragionano così. Domenica metteremo in campo un’ottima formazione comunque, faremo la nostra partita contro un avversario forte e con un'identità ben definita. Sarà una gara difficile visto l'Empoli gioca allo stesso modo contro tutti: ed è sempre il modo giusto. Le difficoltà vanno sempre viste come un'opportunità, specie per chi ha fatto qualche partita in meno. Mi è dispiaciuto non dare spazio a Hongla perché gli altri facevano bene, ora sono felice di farlo giocare. Dalla prossima, poi, avremo a disposizione anche Retsos". Di fronte ci saranno due formazioni che in questa stagione hanno fatto molto bene: "Noi la sorpresa del campionato? Non sta a me dirlo - sottolinea Tudor - io alleno, provo a ottenere sempre il massimo dai giocatori. L'ho detto sei mesi fa: le società migliori sono organizzate con meno persone possibili. Abbiamo un buon rapporto con Setti e D’Amico, professionale, ognuno fa il suo lavoro. Come dovrebbe essere, niente di meno e niente di più. Bisogna stare sempre sul pezzo, perché lo sport è così. Nel calcio non c'è bianco o nero, forte o scarso: bisogna sempre ragionare col grigio, a metà strada. Di certo abbiamo fatto cose importanti, probabilmente è il mio anno migliore da allenatore. Anche in questo, però, c'è una valutazione superficiale: a Udine ho avuto la stessa media punti che ho qui. Per fare paragoni bisogna sapere tutte le cose, e a volte non è facile. Comunque non voglio fare commenti sul mio lavoro, non credo sia giusto".