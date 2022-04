Verona, Tudor: "Atalanta forte, ma vogliamo finire bene questa stagione"

VERONA - Il Verona è atteso dalla sfida di Pasquetta in casa dell' Atalanta . Ecco le parole pre-partita del tecnico Igor Tudor . "Mi aspetto un' Atalanta forte. In Europa League , a mio avviso, ha avuto solo la sfortuna di affrontare la probabile futura vincitrice della competizione. È stata una gara giocata alla pari, all'andata avrebbero potuto vincere facilmente. Mi aspetto una partita difficile . Gasperini? E' un bravo allenatore. Nel calcio bisogna sempre 'rubare' in senso positivo dagli altri allenatori".

Con l'Inter abbiamo sbagliato il primo tempo

"Con l'Inter abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Nel primo c'è stato molto merito dell'Inter, che ha preparato nel modo giusto la gara e aveva motivazioni altissime. Poi qualcosa gli abbiamo concesso anche noi. Sulla compattezza e sui dettagli qualcosa abbiamo sbagliato. Quel primo tempo può farci bene, perchè qualche volta ci sta prendere un piccolo schiaffo, ma ora bisogna finire bene la stagione".

Veloso e Barak a disposizione

"Veloso c'è, è con la squadra, mentre Barak, ha avuto un po' di problemini nel girone di ritorno, ma ora sta bene. Ha fatto tutta la settimana con noi ed è a disposizione. È un giocatore chiave per noi, siamo contenti che potrà darci una mano in queste ultime partite. Per quanto riguarda invece gli altri infortunati, Coppola non è ancora pronto per l'infortunio alla caviglia. Mi dicono che Dawidowicz potrebbe unirsi a noi la prossima settimana, questa è una bella notizia. Gli altri sono a disposizione, a parte Berardi e Pandur".