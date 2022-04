Verona, Tudor: "Faccio fatica a criticare la squadra. Qualcuno potrebbe dare di più"

VERONA - L'allenatore del Verona , Igor Tudor , ha parlato in conferenza stampa dopo il pari casalingo contro la Sampdoria . "Abbiamo approcciato bene la partita, per poi adeguarci al loro ritmo. Dopo un nostro errore hanno segnato su rigore, nella ripresa abbiamo fatto fatica perché stavamo perdendo. Il pareggio è meritato. Avevamo troppi giocatori sottotono, forse ci sono stati troppi elogi dopo la gara di Bergamo: qualcuno li ha sentiti, forse". Il record di punti non è un obiettivo, l'obiettivo era salvarsi, ora vogliamo finire bene. Poi se il record arriva, bene, altrimenti pazienza".

Il lavoro paga

"Stiamo facendo una bella annata, faccio fatica a criticare questi giocatori, ai quali voglio molto bene, nonostante in molti non mi siano piaciuti. I nostri numeri sono la conseguenza del grande lavoro".

No perditempo

"Se si mette il tempo effettivo si cambia il calcio: non c'è più nervosismo, non si perde tempo. Loro volevano perdere tempo dal primo secondo, una roba pazzesca. Ho affrontato quattro o cinque gare di questo tipo in stagione: è una cosa brutta, ma va accettata".

La qualità del Verona

"Ho giocatori forti e bravi, se stiamo bene possiamo dare fastidio a tutti, altrimenti si fa fatica contro tutti. Non ci si deve accontentare. Ma lo ribadisco: voglio bene a questi giocatori, faccio fatica a essere critico".

La Sampdoria

"Purtroppo ci adeguiamo a tutti i sistemi, l'abbiamo fatto anche con questo. Il loro sistema è importante per il loro tipo di gioco, perché un calcio posizionale. Non volevano giocare come al solito, nel secondo tempo si sono difesi bene, alti e compatti. Per fare qualcosa ci sarebbe servito qualche giocatore in più in giornata".