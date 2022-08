Verona, Cioffi: "La mia posizione? Alle spalle ho una società saggia"

EMPOLI - "La partita è stata cambiata dai cambi a fine primo tempo. Quando cambiamo speriamo sempre in un cambio di marcia, è andata bene". Il tecnico del Verona, Gabriele Cioffi, ha parlato così a Dazn dopo la gara con l'Empoli: "Mi aspettavo una reazione, non avevo la certezza sull'impatto dei subentrati, ma faccio i complimenti a tutti e tre, hanno cambiato la partita. Nel primo tempo non so cosa sia successo, dovremo valutare. Forse abbiamo caricato troppo la partita o forse troppo poco. Vincere o perdere ci sta, ma regalare, come oggi, un tempo non ci sta, è inaccettabile. I nuovi attaccanti? Sono soddisfatto ma bìnon bisogna esserlo troppo. Un attaccante può fare in una stagione tre gol tutti suoi, il resto arriva dalla costruzione della squadra. Dobbiamo metterli noi nella condizione di segnare. La mia posizione? Non devo dire nulla. Siamo sempre sul banco degli imputati e deve parlare il campo. Alle spalle ho una società saggia che ha ben chiaro il contesto dal quale siamo partiti e al quale siamo adesso. Ripeto una cosa che dicevo sempre l’anno scorso: c’è da vincere le partite, non è che c’è da inventarsi tanto".