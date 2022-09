Verona, seduta di allenamento congiunto con il Koper

VERONA - L'Hellas Verona di Cioffi continua la propria preparazione. I gialloblù hanno affrontato il Koper, squadra della massima divisione slovena, in una seduta di allenamento congiunto. Di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale del club "Allo Sporting Center 'Paradiso' i gialloblù hanno svolto una seduta di allenamento congiunto col Koper, formazione che milita nella massima serie slovena. Un ottimo test, suddiviso in due tempi da 45', per i giocatori di mister Gabriele Cioffi, in particolar modo per chi ha trovato meno minuti in questo avvio di stagione. Domani, lunedì 26 settembre, è in programma una seduta di allenamento mattutina".