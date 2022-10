Verona, Cioffi: "Fa male perdere per quel fallo fischiato a Djuric"

VERONA - "Mi dispiace perché nella gestione dei falli è stato usato un parametro differente. Di arbitri non parlo mai, ma perdere una gara come questa per un fallo fischiato a Djuric, per come è stato fischiato dopo che l'arbitro per tutta la partita aveva avuto un metro di giudizio differente è un po'.. un po' così, punto, direi che non ci sta". Lo ha dichiarato l'allenatore del Verona, Gabriele Cioffi, ai microfoni di Sky dopo la gara con l'Udinese: "Comunque ci sono le basi, fa male che ci abbia condannati un episodio. Bisogna andare avanti e lavorare. C'è la voglia di invertire la rotta, ma purtroppo non riesco a levarmi questo fallo dalla testa. Al di là di tutto io ai ragazzi chiedo sempre coraggio. L'Udinese è una squadra che ga qualità, palleggio che però lascia tanti spazi. Secondo me attaccare queli spazi ci avrebbe potuto dare qualcosa. Udinese così in alto? Se sta a un punto dal primo posto è merito di Sottil. Io però sono straconvinto e felicissimo della scelta di Verona. Sapevo che c'era da soffrire, ma siamo tutti unito, sono certo che ce la faremo".