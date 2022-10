Verona, ufficiale: Cioffi è stato esonerato

VERONA - Tramite un comunicato apparso sul proprio sito web il Verona ha annunciato "di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto". Separazione che era nell'aria, tra il tecnico e il club scaligero, dopo un avvio di campionato deficitario culminato, nella passata giornata, nel ko contro la Salernitana. Cioffi era arrivato all'Hellas nello scorso giugno, sottoscrivendo un contratto fino al 2024; nella passata stagione era all'Udinese doveva aveva dapprima ricoperto il ruolo di vice di Gotti per poi, all'esonero di quest'ultimo, diventare il titolare della panchina dei friulani fino al termine del campionato.