Verona, ufficiale: Berardi rinnova fino al 2025

VERONA - Tramite il proprio sito web il Verona ha annunciato "il prolungamento del contratto del calciatore Alessandro Berardi, che si è legato al club gialloblù fino al 30 giugno 2025". Queste le sue dichiarazioni dopo la firma: "Voglio ringraziare per la fiducia riposta in me il Presidente, Maurizio Setti, e il Direttore Sportivo, Francesco Marroccu. Sono felice di aver rinnovato per altri tre anni il mio contratto con l'Hellas Verona. Tanti anni fa sono arrivato qui e dopo cinque anni poter proseguire il mio percorso con questi colori mi riempie di orgoglio. Stiamo attraversando un momento particolare, ma sono sicuro che con l'unione di tutti saremo in grado di venirne fuori da squadra". Berardi, classe 1991, ha militato in carriera anche con Salernitana, Grosseto, Messina e Bari. "Hellas Verona FC - conclude la nota - si congratula con Alessandro, augurandogli un prosieguo di carriera in maglia gialloblu ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".