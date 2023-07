Verona, che colpo: arriva Saponara a parametro zero

La nota del Verona

“Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2024, con opzione per il secondo anno. Nato il 21 Dicembre 1991 a Forlì, Saponara inizia nel 2004 il suo percorso da calciatore nelle Settore Giovanile del Forlì ed esordisce tra i professionisti nella stagione 2008/09 con la maglia del Ravenna in Lega Pro. Dopo essere passato all’Empoli per quattro stagioni, il centrocampista disputa una stagione e mezza al Milan, ed a gennaio 2015 torna in prestito all’Empoli. Dopo altre due stagioni con i toscani si trasferisce alla Fiorentina che lo acquista nella stagione 2017/2018. Saponara passa poi temporaneamente da Sampdoria, Genoa, Lecce e Spezia, prima di far ritorno definitivamente alla Fiorentina nelle ultime due stagioni di Serie A. Con la squadra viola il centrocampista toscano ha disputato anche la finale di UEFA Conference League nella scorsa stagione, 2022/23. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Riccardo Saponara, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.