Verona, Baroni esalta Sarri: "E' tra i migliori in Italia"

"Per vincere servirà una grandissima prestazione. Giocheremo contro una squadra forte, con dei valori importanti e allenata da uno dei migliori allenatori d'Italia. Non c'è bisogno di descrivere Sarri. Siamo gente che è partita dal fondo, persone come lui sono là perché se lo sono meritato dopo aver fatto un lungo percorso. A me lui piace particolarmente perché ha la forza di esprimere quello che pensa e lo fa sempre per far migliorare, crescere e smuovere il nostro movimento". Parole di Marco Baroni, tecnico del Verona, alla vigilia della sfida casalinga contro la Lazio. "La Lazio ha delle certezze perchè ha continuità di guida tecnica e progettualità. Abbiamo grande rispetto per loro. Servirà grande attenzione oltre a intensità fisica e mentale".