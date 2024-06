Baroni, ufficiale la risoluzione con il Verona: ora la firma con la Lazio

Marco Baroni non è più l'allenatore dell' Hellas Verona . Il club scaligero ha ufficializzato l'interruzione consensuale del rapporto con il tecnico, che nelle prossime ore firmerà e verrà annunciato formalmente sulla panchina della Lazio .

Baroni non è più l'allenatore del Verona: ora è ufficiale

Questo, infatti, il comunicato ufficiale della società: "L'Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Marco Baroni. Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto il Club, ringrazia mister Baroni per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".