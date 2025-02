Zanzi risponde a Setti: "Belahyane un regalo alla Lazio? Parole infelici"

Conferenza stampa di presentazione per Presidio Investors e l'ex Roma Italo Zanzi , nominato presidente esecutivo dell' Hellas Verona al momento del passaggio di proprietà. Dalle ambizioni del fondo statunitense alle polemiche che hanno accompagnato le ultime dichiarazioni di Maurizio Setti , ex numero uno gialloblù, rimasto in società con il ruolo di Senior Advisor of Football Operations. Parole definite " infelici " dal dirigente italo-americano, a proposito della cessione alla Lazio di Reda Belahyane .

Zanzi sulla cessione di Belahyane: "Una scelta strategica. Setti? Parole infelici"

Italo Zanzi, neo presidente del Verona, si è presentato così a stampa e tifosi, chiarendo obiettivi ed ambizioni di Presidio Investors, che ha recentemente rilevato il 100% delle quote dell'Hellas: "Presidio Investors aveva altre opportunità, altre società, ma ha scelto Verona perché questo club ha grandi potenzialità", ha subito sottolineato l'ex amministratore delegato della Roma di Pallotta. "Noi abbiamo massima fiducia nei nostri tecnici e anche dell'allenatore - ha ribadito, dopo aver confermato Paolo Zanetti e Sean Sogliano -. Dobbiamo avere equilibrio".

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato invernale, che ha visto l'Hellas protagonista in entrata e in uscita al tramonto della sessione, è tempo di bilanci e riflessioni. Contestualmente, non sono passate inosservate le dichiarazioni di Maurizio Setti a margine della trattativa che ha portato Belahyane alla Lazio (definita "un regalo a Lotito"): "È stato un piano condiviso e fatto insieme al ds Sogliano, abbiamo preso cinque nuovi giocatori. La cessione di Belahyane? È stata una scelta strategica. Le parole di Setti sono state male interpretate. Una semplice battuta, ha usato parole infelici. Ma Maurizio che ora è un semplice consulente esterno, è una risorsa preziosa con le sue conoscenze per la nostra società".

Zanzi: "Stadio? Prematuro parlare del nuovo Bentegodi"

Sulla possibilità di costruire un nuovo "Bentegodi", il presidente Zanzi non si è sbilanciato: "Tutta la città e la tifoseria meritano un impianto all'altezza. Per ora è prematuro parlare del nuovo Bentegodi. Attendiamo dal Comune quando vi sarà qualcosa di concreto. Verona ha tutti gli elementi per fare una super struttura. Presidio ha un'ottima filosofia: per prima cosa hanno scelto una società solida, poi abbiamo costruito un consiglio d'amministrazione di grande qualità. Simona Gioè e Sean Sogliano sono grandi figure professionali. A loro daremo supporto finanziario - ha aggiunto -. Noi non abbiamo paura, abbiamo fiducia. Non abbiamo una filosofia reattiva. Se si fa male un giocatore non andiamo a prendere subito un altro. La rosa è ok visto che abbiamo battuto Roma, Napoli e Bologna".

L'obiettivo di Presidio Investors è chiaro: "L'obiettivo è quello di migliorare il Bottagisio, l'attuale centro sportivo delle squadre giovanili e farne un Hellas Sport Center e farne così la casa dei ragazzi e dei genitori. Il Centro di Peschiera? I ragazzi stanno bene dove sono ma si può migliorare e implementare il tutto. Tengo molto anche al calcio femminile che è un movimento globale".