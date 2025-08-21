Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Suslov dimesso da Villa Stuart, il centrocampista del Verona tornerà in campo tra sei mesi

Il centrocampista slovacco ha già iniziato il percorso fisioterapico sotto la supervisione del professor Mariani
1 min
Hellas Verona

Hellas Verona

Tutte le notizie sulla squadra

Semaforo verde per il centrocampista del Verona, Tomas Suslov, operato la scorsa settimana dal professor Pierpaolo Mariani a Villa Stuart in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questa mattina il centrocampista slovacco ha sostenuto una visita di controllo: il responso è stato incoraggiante, tanto che il giocatore del Verona è stato dimesso dalla clinica. 

Suslov, inizia il periodo di recupero

Il giocatore ha così ottenuto il via libera per avviare il ricondizionamento fisico. Il centrocampista nelle prossime due settimane resterà nella struttura romana per continuare il percorso fisioterapico sotto l'occhio attento del professor Mariani e della sua eccellente equipe. Il tecnico Paolo Zanetti dovrà attendere almeno sei mesi per avere nuovamente a disposizione lo sfortunato centrocampista slovacco.

