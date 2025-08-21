Suslov dimesso da Villa Stuart, il centrocampista del Verona tornerà in campo tra sei mesi

Semaforo verde per il centrocampista del Verona, Tomas Suslov, operato la scorsa settimana dal professor Pierpaolo Mariani a Villa Stuart in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questa mattina il centrocampista slovacco ha sostenuto una visita di controllo: il responso è stato incoraggiante, tanto che il giocatore del Verona è stato dimesso dalla clinica.
Suslov, inizia il periodo di recupero
Il giocatore ha così ottenuto il via libera per avviare il ricondizionamento fisico. Il centrocampista nelle prossime due settimane resterà nella struttura romana per continuare il percorso fisioterapico sotto l'occhio attento del professor Mariani e della sua eccellente equipe. Il tecnico Paolo Zanetti dovrà attendere almeno sei mesi per avere nuovamente a disposizione lo sfortunato centrocampista slovacco.