Suslov dimesso da Villa Stuart, il centrocampista del Verona tornerà in campo tra sei mesi

Semaforo verde per il centrocampista del Verona, Tomas Suslov, operato la scorsa settimana dal professor Pierpaolo Mariani a Villa Stuart in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questa mattina il centrocampista slovacco ha sostenuto una visita di controllo: il responso è stato incoraggiante, tanto che il giocatore del Verona è stato dimesso dalla clinica.