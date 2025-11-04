Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Leo Gregory al Bentegodi: l'attore di 'Hooligans' tra i tifosi del Verona

L’attore inglese, volto simbolo del film cult sugli ultras londinesi, avvistato e fotografato con i supporter gialloblù prima del match contro l'Inter
2 min
TagsBentegodiVeronaInter
Hellas Verona

Hellas Verona

Tutte le notizie sulla squadra

Dal grande schermo al Bentegodi. Domenica 2 novembre Leo Gregory, attore inglese celebre per aver interpretato Bovver nel film cult Hooligans, è stato avvistato tra i sostenitori dell’Hellas Verona.

Leo Gregory, attore che ha recitato in Hooligans, al avvistato Bentegodi

Gregory è stato riconosciuto da alcuni tifosi gialloblù, con cui si è concesso a foto e saluti nei pressi dello stadio poco prima del match contro l’Inter.

Hooligans e il racconto del mondo ultras londinese

Hooligans, uscito nel 2005 e diretto da Lexi Alexander, vede nel cast anche Elijah Wood e Charlie Hunnam ed è diventato un cult per il racconto del mondo ultras londinese. La pellicola narra la rivalità tra i gruppi del West Ham e del Millwall, con Gregory protagonista nel ruolo di Bovver, uno dei leader del firm degli Hammers.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Hellas Verona

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario
Unisciti alla community