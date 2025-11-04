Leo Gregory al Bentegodi: l'attore di 'Hooligans' tra i tifosi del Verona
L’attore inglese, volto simbolo del film cult sugli ultras londinesi, avvistato e fotografato con i supporter gialloblù prima del match contro l'Inter
Dal grande schermo al Bentegodi. Domenica 2 novembre Leo Gregory, attore inglese celebre per aver interpretato Bovver nel film cult Hooligans, è stato avvistato tra i sostenitori dell’Hellas Verona.
Gregory è stato riconosciuto da alcuni tifosi gialloblù, con cui si è concesso a foto e saluti nei pressi dello stadio poco prima del match contro l’Inter.
Hooligans e il racconto del mondo ultras londinese
Hooligans, uscito nel 2005 e diretto da Lexi Alexander, vede nel cast anche Elijah Wood e Charlie Hunnam ed è diventato un cult per il racconto del mondo ultras londinese. La pellicola narra la rivalità tra i gruppi del West Ham e del Millwall, con Gregory protagonista nel ruolo di Bovver, uno dei leader del firm degli Hammers.