Leo Gregory al Bentegodi: l'attore di 'Hooligans' tra i tifosi del Verona

Leo Gregory, attore che ha recitato in Hooligans, al avvistato Bentegodi

Gregory è stato riconosciuto da alcuni tifosi gialloblù, con cui si è concesso a foto e saluti nei pressi dello stadio poco prima del match contro l’Inter.

Hooligans e il racconto del mondo ultras londinese

Hooligans, uscito nel 2005 e diretto da Lexi Alexander, vede nel cast anche Elijah Wood e Charlie Hunnam ed è diventato un cult per il racconto del mondo ultras londinese. La pellicola narra la rivalità tra i gruppi del West Ham e del Millwall, con Gregory protagonista nel ruolo di Bovver, uno dei leader del firm degli Hammers.