Nuovo stadio a Verona: il progetto prende il via, è ufficiale

L’ Hellas Verona ha mosso il primo passo concreto verso la costruzione di un nuovo stadio nella stessa area del Bentegodi . Il club ha infatti depositato in Comune lo studio di fattibilità dell’impianto , in collaborazione con HV1903 LLC, società creata dalla proprietà per seguire lo sviluppo del progetto.

Verona, è ufficiale: al via il progetto del nuovo stadio

È l’avvio formale di un percorso lungo e articolato, che vedrà la società gialloblù e Presidio Investors lavorare fianco a fianco con il Comune e le istituzioni governative.

Obiettivo Euro 2032

L’obiettivo dichiarato è dotare Verona di uno stadio moderno, pensato per soddisfare al meglio i tifosi e conforme ai più avanzati criteri internazionali. La tempistica della presentazione rispetta inoltre le scadenze fissate da FIGC e UEFA per le valutazioni in vista di Euro 2032, occasione che il club considera strategica per lo sviluppo della città e dell’intero territorio.