Nuovo stadio a Verona: il progetto prende il via, è ufficiale
L’Hellas Verona ha mosso il primo passo concreto verso la costruzione di un nuovo stadio nella stessa area del Bentegodi. Il club ha infatti depositato in Comune lo studio di fattibilità dell’impianto, in collaborazione con HV1903 LLC, società creata dalla proprietà per seguire lo sviluppo del progetto.
È l’avvio formale di un percorso lungo e articolato, che vedrà la società gialloblù e Presidio Investors lavorare fianco a fianco con il Comune e le istituzioni governative.
Obiettivo Euro 2032
L’obiettivo dichiarato è dotare Verona di uno stadio moderno, pensato per soddisfare al meglio i tifosi e conforme ai più avanzati criteri internazionali. La tempistica della presentazione rispetta inoltre le scadenze fissate da FIGC e UEFA per le valutazioni in vista di Euro 2032, occasione che il club considera strategica per lo sviluppo della città e dell’intero territorio.