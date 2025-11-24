Giovane esce devastato in lacrime, il bellissimo gesto del presidente del Verona Zanzi
Prima il gol del momentaneo pareggio, sfruttando una carambola in area di rigore, poi un errore grossolano (con un retropassaggio che si è trasformato in assist per Pellegrini) in occasione della rete del definitvo 2-1 del Parma. Giovane ha vissuto una domenica a due facce e l'ha accusata perché in fondo a 22 anni si è sempre in preda alle emozioni anche se fai il calciatore professionista.
Il pianto disperato e l'abbraccio con Zanzi
L'attaccante brasiliano non ha digerito l'errore che ha deciso la partita e al termine del match si è lasciato andare ad un pianto disperato. Rientrando negli spogliatoi è stato raggiunto dal presidente Zanzi che ha cercato di rincuorarlo. Il numero uno del club lo ha abbracciato e gli ha sussurrato delle parole all'orecchio, provando a consolarlo. I due sono rientrati poi nello spogliatoio. Le immagini sono diventate immediatamente virali perché non è scontato che un presidente, tra l'altro ultimo in classifica, scenda in campo a sostenere così un giocatore e poi tutto ik gruppo.