lunedì 2 febbraio 2026
Verona, Zanetti esonerato: il comunicato ufficiale del club© L.Canu / Ciamillo

Verona, Zanetti esonerato: il comunicato ufficiale del club

Il tecnico lascia la squadra all’ultimo posto in campionato. In panchina, per il momento, va Sammarco della Primavera
1 min
Hellas Verona

Hellas Verona

Tutte le notizie sulla squadra

VERONA - L’Hellas Verona FC ha comunicato ufficialmente di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La scelta arriva dopo un periodo particolarmente difficile sul piano dei risultati e con la classifica che vede il Verona all’ultimo posto in Serie A con 14 punti, a pari merito con il Pisa. Nelle ultime cinque giornate, i gialloblù hanno raccolto un solo punto, un rendimento che ha portato il club a prendere una decisione ormai inevitabile.

Verona, via Zanetti: il comunicato ufficiale

“Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.  Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali.  L'allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco”. Il club è ora chiamato a una scelta rapida e ponderata per provare a invertire la rotta e rilanciare le speranze di salvezza in un campionato che, per il Verona, si è fatto sempre più in salita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Hellas Verona

