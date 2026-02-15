Verona furioso per il rosso ad Orban: la decisione dopo la sconfitta contro il Parma

Verona in silenzio stampa dopo il rosso sventolato a Orban da Pairetto

Al termine della partita il club gialloblù ha infatti scelto la linea del silenzio stampa, una decisione maturata alla luce di un episodio arbitrale che ha segnato la gara. A incidere in modo determinante è stata l’espulsione di Gift Orban dopo appena undici minuti di gioco. L’attaccante nigeriano classe 2002 è stato allontanato dall’arbitro Pairetto per proteste successive al fischio di un fallo su Delprato, lasciando i suoi in inferiorità numerica per oltre ottanta minuti. Nonostante l’uomo in meno, il Verona era riuscito a rimettere in equilibrio il match al 43’ del primo tempo grazie al rigore trasformato da Harroui. Quando il pareggio sembrava ormai acquisito, nel recupero è arrivata la rete decisiva di Pellegrino al 93’, che ha consegnato la vittoria al Parma e acceso ulteriormente le polemiche.